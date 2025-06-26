İş Kadınları Derneği (İKD) Başbakanlık tarafından duyurulan ve yalnızca 2025 yılı içinde kurulmuş ya da kurulma aşamasında olan işletmelere yönelik olan Kadın Girişimci Kredisi’nin tüm kadın yatırımcıları kapsaması çağrısında bulundu.

İş Kadınları Derneği (İKD) tarafından yapılan açıklamada, "Bu durum, hâlihazırda faaliyet gösteren, yıllardır istihdam yaratan, ekonomiye katkı sağlayan birçok kadın girişimcimizi kapsam dışı bırakmakta ve fırsat eşitliğini zedelemektedir.” denildi.

Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesinin sürdürülebilir kalkınmanın temel yapı taşlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, bu amaçla Başbakanlık tarafından duyurulan Kadın Girişimci Kredisi "kadınların ekonomik varlığını güçlendirmeye yönelik atılmış önemli bir adım" şeklinde nitelendi.

Kadın girişimciye yapılacak desteğin bir yıl ile sınırlı olmaması gerektiği de vurgulanan açıklamada, "Kadın emeğini, istihdamını ve cesaretini yüreklendirecek bu kredi desteği, ancak kapsayıcı ve eşitlikçi bir anlayışla gerçek anlamda ‘Kadın Gücüne Tam Destek’ olabilir.” ifadesine yer verildi.