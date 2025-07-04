Ülkedeki iki zeytinyağı markasında tağşiş tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, Lefkoşa ve Girne’de zeytinyağı tağşiş denetimi yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, marketlerden alınan 6 numune Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderilerek analiz ettirildi.

ECN 42’ye göre yapılan analizlerde 6 zeytinyağı numunesinin 4’ü temiz bulunurken, 2’sinde tağşiş tespit edildi.

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Tağşiş tespit edilen zeytinyağı üreticilerine/satıcı firmalarına “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası” uyarınca idari ceza uygulanacağı açıklandı.