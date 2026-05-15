Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli gençlerin yıl boyunca hazırladığı resim ve el sanatları eserlerinden oluşan “İlham Veren Eller Sergisi" açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Gazimağusa Kaleiçi Bandabulya’da açılan serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile bazı milletvekilleri, merkezden hizmet alan gençler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

- Hasipoğlu: “Engelliler için hassasiyetimiz bir hafta değil, 365 gün”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada Engelliler Haftası’nın yalnızca bir farkındalık haftası olmadığını belirterek, “Engelliler için hassasiyetimiz bir hafta değil, 365 gün sürüyor. Bu vizyonla çalışıyoruz.” dedi.

Hafta boyunca özel gereksinimli gençlerin hazırladığı gösterileri ve eserleri büyük bir gururla izlediklerini ifade eden Hasipoğlu, “Ürettik, güldük, eğlendik. Onlara daha fazla eğitim, daha fazla spor ve daha fazla sosyal imkan sunarak kendilerini toplumun eşit bireyleri olarak hissetmelerini istiyoruz. Bugün burada gördüğünüz eserler, onların ne kadar yetenekli ve başarılı olduklarının en güzel göstergesidir.” diye konuştu.

Hasipoğlu, eğitmenlere özverili emeklerinden dolayı teşekkür ederken, aileleri de sabır ve fedakârlıkları nedeniyle alkışladığını belirterek, “Hepiniz devletin güvencesinde en iyi eğitimi almaya devam edeceksiniz. Biz de elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

- Ecevit: ‘‘Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda görünür olmasını hedefliyoruz’’

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit açılışta yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, bugün yalnızca bir serginin değil; azmin, yeteneğin ve emeğin görünür olduğu çok özel bir buluşmanın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ecevit, sergide yer alan her eserin bir duygu ve yaşam hikâyesinin güçlü bir yansıması olduğunu belirterek, “Bu çalışmalar bize bir kez daha gösteriyor ki; fırsat verildiğinde, destek sunulduğunda ve sevgiyle yaklaşıldığında engeller üretmeye ve topluma değer katmaya asla engel değildir. Her bir öğrencimizin emeği hepimiz için ilham kaynağıdır.” dedi.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda aktif, üretken ve görünür bireyler olarak yer almalarının en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Ecevit, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.