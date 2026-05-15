Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) düzenlediği 28. Bahar Festivali dün CyFırat ve Tion Wayne konseriyle devam etti.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre festivalde, uluslararası gece kapsamında DJ ve müzik performansları sunuldu. Ayrıca, uluslararası öğrenci toplulukları, kendi ülkelerine özgü dans gösterileri sergiledi.

Etkinlikte, ülkenin rap sanatçılarından CyFırat (Fırat Gürakansel) dinleyicilerle buluştu. Yasin Düşüner Stadyumu’nda sahne alan sanatçı, “33. Gün”, “Yarım Kaldı” ve “Yaptığımı Yapaman” gibi parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Gece, Tion Wayne konseriyle devam etti.

Performanslarının ardından sanatçılara, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürü Cemal Kılıç tarafından plaket takdim edildi.

Festival yarın beyaz kıyafet konsepti ile düzenlenecek “EMU Music & Color Fest” ile devam edecek. DAÜ Beach Club’taki etkinlik kapsamında Bunfyah konseri de yer alacak.

DAÜ Bahar Festivali, Telsim’in iletişim, NRG Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri Ltd.’nin medya ve Grand Sapphire Resort’un konaklama sponsorluğunda yapılıyor.