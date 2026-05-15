Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlediği bahar konserleri, unutulmaz bir geceye sahne oldu. Dün akşam sevilen sanatçı Fatma Turgut, yoğun katılımla gerçekleşen konserde sahne alarak hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı.

Üniversite kampüsünde büyük coşkuyla gerçekleşen konser, öğrenciler ve müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sahne performansı ve enerjisiyle geceye damga vuran Fatma Turgut, sevilen şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan seslendirdi. Konser boyunca katılımcılar şarkılara eşlik ederken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunarken, konser gecesi de katılımcılara unutulmaz anılar bıraktı. Gecenin sonunda sanatçı uzun süre alkışlanırken, öğrenciler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.