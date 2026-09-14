Başbakan Ünal Üstel, “Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans. Hiçbir gerekçe, hiçbir hafifletici sebep kabul edilemez. Etkin koruma ve kararlı mücadele artarak sürecektir.” açıklamasında bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, son dönemde yaşanan kadına yönelik şiddet olayları ve son olarak Rukiye Tunçer’in hayatını kaybettiği kadın cinayetine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Son dönemlerde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayları ve son olarak dün işlenen kadın cinayetinin, toplumda derin bir üzüntü ve büyük bir öfke yarattığını kaydeden Üstel, hayatını kaybeden Rukiye Tunçer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

“Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri hiçbir gerekçeyle kabul edilemez” diyen Üstel, “Her kadının güven içinde yaşaması ve yaşam hakkının korunması, devletin en temel sorumluluklarından biridir. Kadına yönelik şiddet karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Son bir ay içerisinde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının ardından, mevcut koruma ve önleme mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmekte olduğunu vurgulayan Üstel, eksikliklerin belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin gecikmeksizin hayata geçirilmesi için sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

“Devletimiz, polisiyle, yargısıyla, sosyal hizmetleriyle ve ilgili tüm kurumlarıyla topyekün bir mücadele ortaya koymaktadır” diyen Üstel, açıklmasını şöyle sürdürdü:

“Polisimizin yürüttüğü soruşturmayı ve devam eden yargı sürecini ilk andan itibaren yakından takip ediyorum. Yaşanan olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti göstermesi için gerekli tüm desteği veriyoruz. Yaşanan her olaydan gerekli dersleri çıkarmak, risk altındaki kadınların korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici mekanizmaları sürekli geliştirmek ve kadınların kendilerini güvende hissedecekleri bir düzeni güçlendirmek öncelikli sorumluluğumuzdur. Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca olay gerçekleştikten sonra işleyecek bir adalet meselesi değildir. Esas sorumluluğumuz şiddeti ortaya çıkmadan önlemek, risk altındaki kadınları korumak ve devletin bütün kurumlarını etkin biçimde harekete geçirmektir. Bilinmelidir ki hiçbir eksik görmezden gelinmeyecek, hiçbir suç cezasız kalmayacaktır. Kadınların yaşam hakkının korunması konusunda tavrımız nettir: Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans. Hiçbir gerekçe, hiçbir hafifletici sebep kabul edilemez. Etkin koruma ve kararlı mücadele artarak sürecektir.”