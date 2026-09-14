Basın Emekçileri Sendikası, “Kadın cinayetlerinin 'aile meselesi’,’“kıskançlık’ ya da 'münferit olay’ olarak sunulmasını reddediyoruz. Kadın cinayetleri politiktir!” açıklamasında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Beş gün içinde iki kadın, erkek şiddeti sonucu katledildi. Saliha Özkol. Rukiye Tunçer. Daha kaç kadın öldürülecek?” sorusu yöneltildi.

“Kadınların özgürlüğü emek mücadelesinden ayrı değildir! Kadınların güvenceli işlere ve insanca ücretlere erişimi sağlanmalı, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı, sosyal güvence ve kamusal bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek politikalar hayata geçirilmeden kadın özgürlüğünden söz edilemez.” denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Devletin görevi, kadınları öldürülmeden önce korumaktır. Şiddet başvuruları ‘aile meselesi’ denilerek geçiştirilemez. Her başvuru ciddiyetle ele alınmalı, kadınların ihtiyaç duyduğu anda ulaşabileceği kamusal sosyal hizmetler ve güvenli barınma olanakları ülkenin her bölgesinde erişilebilir hale getirilmelidir. Kadınların yaşamını ve güvenliğini koruma görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında etkili soruşturma yürütülmeli ve ihmali bulunanlar hesap vermelidir.”

Açıklamada basin emekçilerinin sorumlıluğuna da değinildi. Açıklamada “Kadın cinayetlerini yalnızca haberleştirmekle yetinemeyiz. Haberin dili de politiktir. Failleri merkeze alan, cinayeti magazinleştiren, kadınları suçlayan ve özel hayatlarını teşhir eden yayıncılık anlayışını reddediyoruz. Basın özgürlüğü, kadınların yaşam hakkını ve onurunu çiğneme özgürlüğü değildir” vurgusu yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Medya kuruluşları kadın cinayetlerini sansasyonel başlıklarla ve failin gerekçelerini öne çıkararak sunmamalı! Kadınları suçlayan, şiddeti sıradanlaştıran ve erkek egemenliği yeniden üreten dilden vazgeçmelidir. Kadın cinayetleri, erkek şiddetinin toplumsal ve politik boyutu görünür kılınarak haberleştirilmelidir. Basın Emekçileri Sendikası olarak tarafız!

Failden değil, yaşam hakkından. Sermayeden değil, emekten. Erkek egemenliğinden değil, kadınların özgürlüğünden yanayız”