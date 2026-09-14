Başbakan Ünal Üstel, arama çalışmalarına katılacak yeni geminin akşam batık alanına ulaşacağını ve bugün çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Üstel, deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre denizden, karadan ve havadan kesintisiz şekilde devam ettiğini vurguladı.

“Arama çalışmalarına katılacak yeni gemi, çalışmalarına başlayacaktır." Diyen Üstel, yeni geminin sahip olduğu teknik imkanlarla, denizin 554 metre altında bulunan batığın iç bölümlerine ulaşmayı ve kayıplara erişmeyi hedeflediklerini kaydetti, " Yarın başlayacak yeni aşamada sonuç alacağımıza inanıyoruz." Dedi.

-"Devletimiz kayıplarından vazgeçmiş değil"

Üstel, açıklmamadında şunları kaydetti:

"Kayıp ailelerimiz bilmelidir ki devletimiz kayıplarından vazgeçmiş değildir. Kayıplarımıza ulaşmak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Deniz kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum.

Bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve arama kurtarma çalışmalarında görev yapan herkese teşekkür ediyorum.”