Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca “terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek” suçlamasından İmamoğlu’nun beraatine karar verdi.

Silivri’deki duruşmaya İmamoğlu ve avukatları katılırken, Başsavcı Akın Gürlek’in avukatı da “mağdur” sıfatıyla yer aldı. Salonda CHP lideri Özgür Özel, Dilek İmamoğlu, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve yabancı diplomatlar da izleyici olarak hazır bulundu.

İmamoğlu, savunmasında Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinden, cezaevindeki gözlemlerinden ve demokratik siyasetin öneminden söz etti. Savunması sırasında savcıya bakarak konuşması üzerine savcının “Bana niye bakıyorsunuz?” demesi, duruşma salonunda kısa süreli gerginliğe neden oldu. İmamoğlu ise “Savcıya bakmak yasak mı?” diye sordu.

Karar öncesinde son sözleri sorulan İmamoğlu, “Milletim adına mücadeleye devam edeceğim. Kararlılığım tarif edemeyeceğiniz seviyededir” dedi. Mahkeme, İmamoğlu’na “kamu görevlisine hakaret”ten 1 yıl 5 ay 15 gün, “tehdit”ten ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Karar, oy çokluğuyla alınırken bir üye hâkim karşı oy kullandı.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince, İmamoğlu’nun bazı haklardan yoksun bırakılmasına hükmedildi.