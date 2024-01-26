Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi sadece fragmanıyla bile sosyal medyada çok konuşulmuştu.25 Ocak'ta seyirciyle buluşan dizi reytinglerde de tahta oturmayı başardı. Beğeni kazanan dizideki detaylar ise dikkatleri üzerine çekti.

Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat veriyor. Yılmaz Güney'in 1975 yapımı "Arkadaş" filminde hayat verdiği karakterin adının da Azem olması, Yılmaz Güney'e bir gönderme olarak yorumlandı. Yılmaz Güney'in, hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, öğrencilik yıllarından tanışan iki arkadaşın yıllar sonra karşılaşması anlatılıyor.