Türkiye Liselerarası Basketbol şampiyonayı kadınlarda Ankara Arı Koleji birinci olurken sporcumuz İncilay Derman da kadroda yer aldı.

Hem okul hem de basketbol yaşantısını Türkiye’de sürdüren İbcilay Derman, Çankaya Üniversitesi forması giyiyor.

17 yaşında olan İncilay yollarca KKTC’de The Future Amerikan Koleji’nde ve liglerde de yer almıştı.