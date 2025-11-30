Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yeni Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kurtulması gereken bir memleket olduğunu, CTP olarak bu memleketi kurtaracaklarını kaydetti.

Olağanüstü Kurultay’da 2 bin 441 oyun yüzde 52.6'sını (1284) alarak CTP’nin Genel Başkanı seçilen İncirli, kürsüye çıkarak CTP’lilere seslendi.

İncirli, burada yaptığı konuşmada, ülkeye örnek olacak bir demokrasi şöleni halinde CTP Kurultayı’nın tamamlandığını kaydederek, 55 yıllık tarihi olan CTP’nin böyle bir ruha ve gelene sahip olduğunu vurguladı.

İncirli, CTP'li doğmaktan, CTP'li büyümekten ve CTP'li yaşamaktan gurur duyduğunu belirtti; bundan sonra güçlü bir şekilde, dinamizm içerisinde, partililerin katkılarıyla çok çalışacaklarını söyledi.

- “Birleştirici olacağız, kapsayıcı olacağız ve bu halkı kucaklayacağız”

İncirli, “Kurtulması gereken bir memleket var. CTP olarak bu memleketi kurtaracağız. CTP olarak tüm kesimlerle, sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, ekonomik örgütlerle tam bir uzlaşı kültürü içerisinde birleştirici olacağız, kapsayıcı olacağız ve bu halkı kucaklayacağız.” dedi.

Yapılacak çok iş bulunduğunu, çeki düzen verilmesi gereken bir dağınıklık olduğunu kaydeden İncirli, güçlü kadrolarıyla, aktif, dinamik bir siyasetle bu memleketi geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Herkese çok teşekkür eden İncirli, “İyi ki varsınız. İyi ki CTP var. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.” diyerek mücadelelerinin ve iktidar yürüyüşünün devam edeceğini ifade etti.