Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Sağlık Birimi, Batı Nil Virüsü riskine karşı bölge genelinde çöplükleri, durgun su birikintilerini ve riskli bölgeleri ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin sivrisineklerin yoğunlaşabileceği alanlarda periyodik ilaçlama yaptığı, saha kontrollerine ve ilaçlama çalışmalarına programlı şekilde devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların alacağı basit önlemlere de işaret edilen açıklamada, ev ve iş yerlerinin çevresinde su birikmesine neden olabilecek kova, bidon, saksı altlığı, eski lastik ve benzeri malzemelerin düzenli olarak kontrol edilerek su birikmesinin önlenmesi istendi.

Ayrıca hayvanların kullandığı su kaplarındaki suyun da düzenli olarak değiştirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

-Kasım: “Halk sağlığı bizim için önceliklidir”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, konuyla ilgili açıklamasında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

Kasım, “Batı Nil Virüsüne karşı gerekli tedbirleri alıyor, ekiplerimizle riskli bölgelerde düzenli ilaçlama yapıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her zaman önceliklidir.” dedi.