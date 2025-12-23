İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea'nın bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ailesinin yaptığı açıklamada, ünlü sanatçı Rea'nın, küçük bir rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede "huzur içinde" hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Özellikle "Driving Home for Christmas" parçasıyla bilinen, "Fool (If You Think It's Over)" ve "Let's Dance" şarkılarıyla 70'li ve 80'li yıllarda İngiltere'de çıkış yapan sanatçı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

90'lı yılların başında çıkan "The Road to Hell" ve "Auberge" isimli iki stüdyo albümü, ülkesinde listelerde bir numaraya yerleşmişti.

Müziğinde blues, pop, soul ve soft rock türlerini harmanladığı 25 albüm çıkaran Rea, 30 milyondan fazla albüm satmıştı.

İngiltere'nin Middlesbrough kentinde 1951'de dünyaya gelen Rea, henüz 21 yaşındayken gitarla tanışmıştı.

Rea, pankreas kanseri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları yaşamış 2016'da felç geçirmişti.

Son yıllarda pop müzikten uzaklaşan sanatçının, blues tarzda birkaç albümü piyasaya sürülmüştü.