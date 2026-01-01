Ünlü sanatçı Sibel Can, yılbaşı gecesinde Merit Royal Diamond Otel’de sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir yılbaşı programı yaşattı. 31 Aralık gecesi görkemli bir atmosferde etkileyici dans gösterileri ile başlayan yılbaşı galasında sanatçı, sergilediği güçlü performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Yeni yılın ilk dakikalarında sahnede kısa bir konuşma yapan Sibel Can, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“2026’ya sizlerle, kalplerimiz yan yana giriyoruz. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, umut ve güzel günler getirsin. 2026’da birlikte güzel anılar biriktirelim… Bu yıl da yine birlikte şarkılar söyleyelim. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz.”

Gecede şıklığıyla da dikkat çeken Sibel Can, Amor Gariboviç imzalı özel tasarım elbisesiyle sahneye adım attığı anda mekânın atmosferini değiştirdi. Sanatçı, yalnızca güçlü yorumuyla değil, zarafeti ve stil gücüyle de izleyicileri büyüledi.

Günler öncesinden tüm rezervasyonların dolduğu konser, müzikseverler için tam anlamıyla bir yılbaşı şöleniydi. Sanatçı, yıllardır dillerden düşmeyen hitlerini söylerken, Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan Drama albümünden şarkılar da büyük beğeni topladı. Her parçada salonun enerjisi yükseldi, izleyiciler müzikle birlikte yeni yılın heyecanını doyasıya yaşadı.

Sibel Can, geniş repertuarı, sahnedeki sıcak enerjisi ve kusursuz performansıyla misafirlerine yıllarca hatırlanacak bir yılbaşı gecesi armağan etti.

Merit Royal Diamond’ın yılbaşı özel kutlamaları, 3 Ocak Cumartesi akşamı Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin ve pop müziğinin yükselen isimlerinden Alya’nın konserleri ile devam edecek.