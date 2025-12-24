ressam Özden Selenge’nin sergisi , Tufan Erhürman ve Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.



Kültür müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu paylaşımında ''Aylardır heyecanla çalıştığımız, yıl bitmeden bu sergiyi açma kararımız, ressamımızı da ekip arkadaşlarımı da ayrı bir heyecanla çalışmaya odakladı. Her anı ayrı bir fırça darbesiyle, KKTC Kültür Dairesi himayelerinde hazırlandı. Ve bu akşam ressam Özden Selenge’nin Atatürk Kültür Merkezinde sergisini KKTC Cumhurbaşkanlığı Sayın Tufan Erhürman, Bakanımız Fikri Ataoğlu tarafından açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış, bir kez daha ‘sanatın’ gücünü ortaya koydu. Sergiyi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.'' dedi.