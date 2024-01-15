Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin, Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasını desteklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Ağrotur Üssü karşısında dün sabah gerçekleştirilen protesto gösterisinin ardından yazılı bir açıklamada bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasını desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) İsrail’e yönelik hiçbir uçuşunun herhangi bir öldürücü yük taşımadığını ifade eden sözcü, Gazze’ye çok daha fazla yardım sağlamaya odaklandıklarını ve Birleşik Krallığın Filistin halkına yönelik yardım miktarını iki katına çıkardıklarını belirtti.

Haberde RFA Lyme Bay isimli İngiliz gemisinin geçen hafta Kıbrıs’taki İngiliz güçlerinin de desteğiyle, Gazze halkına gitmesi için Mısır’a, İngilizlerin ve Rum kesiminin yardımlarından oluşan 87 ton insani yardımı ulaştırdığı da ifade edildi.