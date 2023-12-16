Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında imzalanan “Stratejik İşbirliği Memorandumu” çerçevesindeki ilk stratejik diyalog Rum Dışişleri Bakanlığı’nda yapıldı.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kiriakos Kuros ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa’dan Sorumlu Genel Direktör Peter Wilson’ın başkanlığındaki heyetlerin Perşembe günü Rum Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldiklerini yazdı.

Habere göre, toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, “Stratejik İşbirliği Memorandumu” ve bu memorandum çerçevesindeki işbirliği konusunda atılacak adımların ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “İki ülke arasındaki işbirliğinin dış ve bölgesel politikalar, güvenlik, ticaret, eğitim, denizcilik ve iklim değişikliği gibi birçok konuyu kapsadığı” da vurgulandı.