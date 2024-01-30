Ercan Havalimanı’nda yolcular resimleri bir çok ülkede sergilenen ve son olarak katıldığı “London Time Talent 2024” yarışmasında grafik sanatlarda birincilik ödülü alan Inna Bandura’ın 9 tuvalden oluşan resmi ilk kez Ercan Havalimanı’nda sergileniyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafındana düzenlenen ve giden yolcu bölümü pasaport sonrası yer alan resim sergisinde Inna Bandura’nın ödüllü tuval resimi beyin nöronlarını ve buna bağlı olarak insanların hayatındaki senaryoları ve durumları, mucizevi bir şekilde değiştiren büyülü tekniğin yağlı boya ile tuvale aktarılmasını anlatıyor.



Resimleri bir çok ülkede sergileniyor

Inna Bandura, resim çizmeye 15 yaşında başladı ve 10 yılı aşkın bir süre önce de tuval üzerine yağlı boya yapmaya geçti.

Son bir kaç yıldır oda duvarlarına akrilikle resim yapmaya da başlayarak birçok hotel duvarlarına resimler çizerek boyamaya başlayan Inna Bandura, bu koleksiyonu uluslararası “GoldenTime Talent” yetenek yarışmasında ödüle aday olarak gösterildi.

2024 baharında gerçekleşecek olan yarışmaya dünya ressamlar jürisinden yükseknot alarak Grand Prix yarışmasına katılmaya da hak kazanan Inna’nın yapmış olduğu tabloların 30’dan fazlası dünyanın farklı yerlerindeki evlerin duvarlarını da süslüyor.

İlk eseri dahil olmak üzere bir çok eseri Ukrayna’da birçok sanat galerilerinin yanı sıra Bulgaristan’ın Sofia kendindeki müzede ve İspanya’nın Tenerife kentinde yer alan sanat galerisinde segileniyor. Inna’nın resimleri ayrıca NFT uygulamasında da yayınlanmakta ve dijital formatta da satışı yapılmaktadır.

Inna, “Dairelerin ve çizgilerin nöronlarla benzerliğini görebilirsiniz, uzay ve gezegenlerin yanı sıra kabaca böyle görünüyorlar. Nörografi çizim yoluyla çalışıyorum. Onu yaratma sürecinde kişi bir şey hakkındaki fikrini değiştirebilir. Bu yaklaşım kalıplaşmış düşünceden uzaklaşmaya yardımcı olur” dedi.

Inna, yeni Ercan Havalimanı’nın çok modern, çağdaş bir yapıda olup Kıbrıs’a yakışır bir bina olduğunu kaydederek, havalimanındaki sergisinde yolcuların rengarenk tuvaller ile adeta kendilerinden geçeceğini ifade etti. Inna, T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne resim sergisine kendisine verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.



Özçelik: Sanatı ve sanatçıyı görünür kılmaya devam edeceğiz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nda sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak, sanatçılarımızın yaptıklarını eserleri sergilemeye ve onları yerli ve yabancı yolcular ile tanıştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Özçelik, “Yeni Ercan Havalimanı’nda sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde sanata ve sanatçıya olan desteğimiz devam ederken, yerli ve yabancı tüm sanatseverlerin eserlerine ev sahipliği yapmayı da sürdürüyoruz. Havalimanımızın sergi alanı tüm sanatseverlerimize ve sanata değer katan yerli ve yabancı herkese açıktır. Yeni havalimanımızda da bir çok sergiye ve yerli kültür olaylarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bunun son örneğinde ise yolcuların Inna Bandura’nın resimlerine tanıklık ettiklerini anlatan Özçelik, ilk kez bir ödüllü resmin Ercan Havalimanı’nda sergilenmesinin de kendileri açısından büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Özçelik, sanatçı Inna’nın ortaya koyduğu eserlerin çok kıymetli olduğunu, değişik çizim ve teknik ile yapılan tuvallerin yolcuların ilgisini çekeceğini belirterek, Inna’ya başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti.