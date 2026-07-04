İnşaat Mühandisleri Odası (İMO) Limasol’da düzenlenen 32. Uluslararası ISSA Küresel İnşaat Konferansı’nda iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası temaslarda bulundu.

İMO, 2–3 Temmuz tarihlerinde Limasol’da gerçekleştirilen 32. Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) Küresel İnşaat Konferansı’na Sayman Üye Ayşe Pekrioğlu Balkıs, Yönetim Kurulu Üyesi Kezban Özlütaş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi üyelerinden oluşan heyetle temsil edildi.

Oda'dan verilen bilgiye göre, iki gün süren etkinlik boyunca farklı ülkelerden mühendisler, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen heyet, uluslararası düzeyde temaslar kurarak mesleki bilgi alışverişinde bulundu.

Konferans oturumlarında iş sağlığı ve güvenliğinde dijitalleşme, sürdürülebilirlik, trafik ve iş kazalarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan küresel güvenlik stratejisi “Vision Zero” yaklaşımı, yeni teknolojiler ve ülkelerin başarılı uygulamaları ele alınırken, güvenli çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik örnekler paylaşıldı.

KTMMOB heyeti, edinilen bilgi ve deneyimlerin ülkede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.