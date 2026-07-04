Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, merkezin kuruluşunun 8. yıl dönümü kapsamında Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Merkez Müdürü Biyolog Silem Sargın Kara öncülüğündeki ziyarete, Merkez Danışmanı Prof. Dr. Eyüp Başkale ile uzman veteriner hekim Özay Bedizci de katıldı.

Görüşmede, Meritta’nın sekiz yıldır deniz kaplumbağalarının korunması ve rehabilitasyonu alanında yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler de ele alındı.

Ziyaret sırasında, Alsancak bölgesinde emekçi kadınlar tarafından hazırlanan Meritta görselli Lefkara işi anı plaketi Bakan Ataoğlu’na takdim edildi.

Meritta heyeti ayrıca Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü görevine atanan Yılmaz Altunterim ile de bir araya gelerek yeni görevinde başarılar diledi.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Silem Sargın Kara, merkezin yalnızca tedavi faaliyetleri yürüten bir yapı olmadığını, aynı zamanda doğa ve deniz ekosistemi konusunda farkındalık oluşturan önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Kara, kamu kurumları, gönüllüler ve paydaşların desteğiyle çalışmaların sürdüğünü belirterek, çevre ve deniz ekosisteminin korunmasına yönelik iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.