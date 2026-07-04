KKTC Galatasaray Taraftar Derneği tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen Şampiyonluk Balosu, The Arkın Colony Hotel’de yoğun katılım ve büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Galatasaray Taraftar Derneği’nden verilen bilgiye göre, 4 yıldır üst üste düzenlenerek geleneksel hale gelen balo, sarı-kırmızılı taraftarları bir araya getirdi. Gece boyunca renkli görüntüler yaşanırken, etkinlik kapsamında ateş gösterisi ve DJ Suat Ateşdağlı’nın performansı davetlilerden büyük ilgi gördü.

Baloda konuşan KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit, yeni sezona ilişkin hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu belirterek, “Hedefimiz 27. şampiyonluk. Onu da yine burada aynı coşkuyla kutlamak istiyoruz” dedi.

Gecede ayrıca derneğin resmi internet sitesi kktcgalatasaray.org da tanıtıldı. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Taha Can Gürlek ve site tasarımcısı Mustafa Kadir Bozdoğan tarafından yapılan tanıtımda, üyelik işlemlerinin artık dijital ortamda kredi ve banka kartı ile gerçekleştirilebileceği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar gece boyunca şarkılar ve kutlamalar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşarken, etkinlik KKTC’de Galatasaray camiasının önemli buluşmalarından biri olarak tamamlandı.