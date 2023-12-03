İnsan Hakları Derneği, İsrail’e "artık dur" denmesi için Birleşmiş Milletler’e çağrı yaptı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “İnsani ara sonrası tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in füzelerle Gazze’yi masum sivil insanlara toplu mezar yapmaya devam etmesi insanlık için bir zül ve dayanılmaz bir vicdan azabıdır.” denildi.

İsrail’in vandallığını protesto eden dernek, uluslararası hukuka ve insan haklarına geç kalmadan sahip çıkması ve İsrail’e “Artık Yeter! Dur” demesi için BM’ye çağrı yaptı.

Gazze’de masum sivillerin katliamından sadece İsrail’in değil ona destek veren ABD, BM ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de sorumlu olduğunu kaydeden İnsan Hakları Derneği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmak üzere kara listede istenmeyen şahıs ilan edilmesi çağrısında bulundu.