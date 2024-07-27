İnsan Hakları Derneği, ABD’nin, İsrail’in Gazze’deki “soykırım” suçuna ortak olduğunu belirterek, durumun Kıbrıs’ta da farklı olmayacağına işaret etti.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Suriye’de terör örgütlerine verdiği destekle insan hakları ve bölge ülkelerinin güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta soykırıma uğramış, ambargo ve izolasyonlar ile suçlu konumuna konan ve devletinden yoksun bırakılan Kıbrıs Türk halkına karşı Yunanistan ve AB’nin yanında ABD’nin de askeri üs kurma girişimlerini eleştiren Işık, ABD Kongresi’nin Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti haklarına saygı göstermesini istedi.

Işık, Kıbrıs görüşmelerinin de ancak devlete kararlılıkla sahip çıkmakla mümkün olabileceğini belirterek, tüm siyasi partilere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemenlik ve devlet tezine tam destek vermeleri çağrısı yaptı.