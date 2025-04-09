Türkiye'de faaliyet gösteren İnsani Geliştirme Vakfı (INGEV), “İnsani Gelişme Ödülleri 2025” kapsamında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni hak temelli çalışma kategorisinde “ActHuman İnsani Gelişme” ödülüne layık gördü.

İstanbul Pera Müzesi’nde dün akşam gerçekleştirilen ödül töreninde, derneğe, İsias adalet mücadelesi nedeniyle verilen ödülü Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına Ruşen Yücesoylu Karakaya aldı.

-Karakaya

Törende konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, ödülü, büyük bir sorumluk bilinciyle aldığını söyleyerek, “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve turist rehberi dostlarımızın aileleri olarak bizlere layık görülen bu anlamlı ödülü, sadece kendi mücadelemiz için değil, İsias davasında ve diğer tüm deprem davalarında adalet için savaşan herkes adına verilmiş kabul ediyoruz.” dedi.

Bu ödülün, yalnızca kendi çabalarını değil, hak, hukuk ve adalet uğruna verilen mücadeleyi temsil ettiğini söyleyen Karakaya, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin, doğal afetin ötesinde; ihmalin, rantın, para hırsının ve insan hayatını hiçe sayan bir anlayışın acı sonuçlarını gözler önüne serdiğini söyledi.

-“Kayıplar kader değil, göz göre göre gelen bir cinayet”

Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevdiklerimizi kaybettik. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, ailelerimizi, dostlarımızı bir enkazın altında yitirdik. Ama bu kayıplar bir kader değildi. Bu, göz göre göre gelen bir cinayetti. Çünkü bu binalar, insan hayatını değil, sadece açgözlülüğü gözeten zihniyet tarafından inşa edildi. Bizim mücadelemiz bu yüzden sadece adalet istemekle sınırlı değil; aynı zamanda bu suça ortak olan herkesin hak ettiği cezayı almasını sağlamak içindir.”

“Adaletin yerini bulması istenciyle, ses vermek için buradayız. Bizler, deprem suçlularının olası kast ile yargılanması gerektiğini her fırsatta haykırıyoruz.” diyen Karakaya, bu felaketi yaratanların, bilerek ve isteyerek, denetimsiz, eksik malzemeyle, bilimden uzak binalar inşa ettiklerini kaydetti.

-“Bu sadece bizim davamız değil; insan hayatına değer veren herkesin davası”

Karakaya, “Onların yaptıkları, bilinçsiz bir hata değil; öngörülebilir bir felaketti. Ve bunun bedelini ödemeliler.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ödülü alırken, burada bulunan herkese bir çağrımız var: Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, toplumsal vicdanla sağlanır. Eğer bu suçlar gerektiği gibi cezalandırılmazsa, yarın başka şehirlerde, başka masumlar da aynı acıyı paylaşacak. Ama biz kararlıyız. Bugün buradan bir kez daha sesleniyoruz: Bu dava, sadece bizim davamız değil; bu, insan hayatına değer veren herkesin davasıdır.”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak, kaybettikleri evlatlarının anısını yaşatmak için eğitim projeleri geliştirdiklerini, burslar verip, spor tesisleri, okul projeleri hazırladıklarını ve gençlerin daha güvenli bir geleceğe sahip olması için çalıştıklarını anlatan Karakaya, “Çünkü biliyoruz ki gerçek güvenli gelecek, yalnızca suçluların cezalandırılmasıyla değil, bir daha böyle acıların yaşanmaması için bilinçli bir toplum inşa etmekle sağlanır.” dedi.

Bu ödülün kendileri için bir onur olduğu kadar bir sorumluluk olduğunu da vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

“Bu sorumluluğu, adalet mücadelemizi son nefesimize kadar sürdürerek taşıyacağız. Bizleri bu ödüle layık gören INGEV Vakfı’na ve bizleri asla yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz.

Ama en büyük teşekkür, bizlerle birlikte mücadele eden, adalet arayışımızda sesimize ses katan herkesedir. Şampiyon Meleklerimize, rehberlerimize, tüm kaybettiğimiz masum canlara adaleti sağlamak için verdiğimiz sözü bir kez daha hatırlatıyor ve onların anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.”