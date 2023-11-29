Telekomünikasyon Dairesi yazılım güncellemesi ve kapasite artırımı çalışması yapılacağını ve bu çalışmadan dolayı saat 00:00’dan itibaren internet ve kiralık devre hizmetlerinde kısa süreli kesintiler meydana geleceğini bildirdi.

Daireden yapılan duyuruda, söz konusu kesintilerden Girne, Lapta, Taşkınköy, Gönyeli, Balıkesir, Haspolat, Boğaz, BRTK, Değirmenlik ve Serdarlı bölgelerinin etkileneceği ve kesintiden dolayı abonelerden anlayış beklendiği kaydedildi.

Duyuruda, kesintinin yarın sabah 05.00’te sona ereceği belirtildi.