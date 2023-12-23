Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 4 askerden 3'ünün müdahalelere rağmen şehit olduğunu, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Şehit Uzman Çavuş Serinkan'ın Denizli'deki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) Denizli'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Serinkan'ın Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Çilem, Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'nde yaşayan babası Ali, annesi Rabia, ağabeyi Hüseyin ve kız kardeşi Büşra Serinkan'a acı haberi kaymakamlar ve askeri görevliler verdi.

Şehidin eşiyle ailesinin evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın (35) da 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada gazi olduğu ve geçen yıl Devlet Övünç Madalyası ve Beratı aldığı öğrenildi.

Teğmen Günay'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi

Saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (24) İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı şehit Günay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Firdevs ve babası Ahmet Günay'a acı haberi yetkililer verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi Sinop'taki ailesine verildi

Saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.

Vali Mustafa Özarslan da şehadet haberinin verilmesinin ardından fenalaşan ve sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu arada şehit Erenoğlu'nun geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralandığı ve tedavisinin ardından tekrar görevine döndüğü öğrenildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyünden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer, şehit Karaca'nın Ormandibi köyünde yaşayan annesi Zahide ve babası Ahmet Karaca çiftinin evini ziyaret etti.

Vali Hatipoğlu ve diğer yetkililer, aileye çocuklarının şehadet haberini vererek, başsağlığı diledi.

Ailenin yakınları ve köy sakinlerince şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin 7 çocuğundan biri olan Şehit Yasin Karaca'nın bekar olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'taki ailesine verildi

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) şehadet haberi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidin, Sarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak'ta yaşayan annesi Miyase, eşi Seda Yazıcı (27) ve kardeşlerine şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca ve ilçe protokolü de aile fertlerine başsağlığı diledi.

Öte yandan şehadet haberinin ardından sokak sakinleri de evlerinin pencere ve balkonlarına Türk bayrağı astı.

10 kardeşinin olduğu, babası Salih Yazıcı'nın 2005 yılında vefat ettiği, eşinin ise 4 aylık hamile olduğu öğrenilen şehit İsmail Yazıcı'nın cenazesinin Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde defnedilmesinin planlandığı belirtildi.

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi

Saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.

Şehidin babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a yetkililerce verildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.