İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Besic Sağlık Topluluğu Düşünce Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Pezeşkiyan, görüşmede mahalle ve cami merkezli yönetim anlayışının uygulanması gerektiğini belirterek, "Halkı kendimizden uzaklaştırmamalıyız aksi takdirde zarar görürüz." dedi.

Sağlık alanında yoksulluk ve işsizlikle mücadele edenler, kadınların geçimini tek başına sağlayan haneler ve uzak bölgelerde yaşayanlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, bu kesimlere yönelik hizmetlerin sağlık alanının öncelikleri arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, "Mevcut savaş geçmiştekilerden daha karmaşık ve düşman, ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor. Bu nedenle görev ve konu odaklı ilerlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın sosyal faaliyetlere katılımının sağlanmasının önemini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, camilerin halka hizmet sunumunda merkezi bir rol üstlenebileceğini kaydetti.