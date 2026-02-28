İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Halidi, ülke genelinde ABD-İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybı ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Halidi, "Ülkedeki 24 eyalete düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, 220'den fazla Kızılay operasyon ekibinin olay yerinde ve alarm durumunda olduğunu ifade etti.