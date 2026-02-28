Reuters’e konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini öne sürdü. Yetkili, Hamaney’in konutunun hedef alındığını, operasyonun yerel saatle sabaha karşı başladığını ve saldırının ardından cesedine ulaşıldığını iddia etti. Aynı kaynak, kimlik tespitinin yapıldığını ve ölümün doğrulandığını savundu. İran makamlarından ise söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.