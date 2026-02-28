İsrail ordusu, İran'a yönelik sabah saatlerinde başlayan saldırılara yaklaşık 200 savaş uçağının katıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu hava saldırılarının İsrail tarihinin en büyük askeri uçuşu olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun yaklaşık 200 uçakla gerçekleştirdiği saldırıda İran'ın batı ve orta kesimlerinde füze ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, geniş çaplı saldırıların istihbarata dayalı bir şekilde, yüzlerce uçağın senkronizasyonuyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Açıklamada İsrail savaş uçaklarının, İran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemleri ve füze rampalarının bulunduğu 500 hedefi vurmak için yüzlerce mühimmat harcadığı aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin hedef alınmasının, İran hava sahasında İsrail ordusunun üstünlüğünün genişlemesini sağladığı, İran'ın saldırı kabiliyetini ve ülkenin batısındaki fırlatma rampalarını ciddi şekilde zayıflattığı belirtilen açıklamada, saldırılardan birinin İran'ın batısındaki Tebriz'de bir tesisi hedef aldığı, bu tesisin İran'ın karadan karaya füze birimi tarafından kullanıldığı iddia edildi.

İsrail ordusu, İran'ın merkezinde bulunan füze rampalarını ve hava savunma sistemlerini hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu.