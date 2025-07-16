İsias Otel’de kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ikinci duruşması bugün yapılıyor.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayacak ikinci duruşmada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanıyor.

Kamu görevlileri davası için iddianame "Bilinçli taksir" suçlamasıyla yapılmıştı.

Duruşma öncesinde mahkeme önünde toplanan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu’ndan aileler ile Başbakan Ünal Üstel basın açıklaması yaptı.

Aileler her mahkemede olduğu gibi depremde kaybettikleri canlarının fotoğraflarını mahkeme girişine dizdi. Ayrıca “Turist rehberleri adalet istiyor”, “İsias inşaat sektörünün felaketidir”, “Şampiyon Melekler olası kast diyor”, “Adalet olası kast ile gelecek”, “eksik belgelerle ruhsat verenler suçludur”, Birlikte daha güçlüyüz”, “çıkarlarınız uğruna yok ettiğiniz hayatların hesabını vereceksiniz”, “ kader değil cinayet”, “kusur yoksa sevdiklerimiz nerede”, “Turizm Bakanlığı nerede” pankartları açıldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu adına konuşmayı Ruşen Yücesoylu Karakaya yaptı.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya, adalet arayışlarında yeni bir eşiğe daha geldiklerini ifade ederek, 890 gündür çocuklarının yokluğunda kahrolduklarını ve adalet istediklerini vurguladı.

Karakaya,, “6 Şubat 2023’te, evlatlarımızı, sevdiklerimizi elimizden alan Grand İsias Otel davasında, kamu görevlilerinin yargılanacağı ceza davasının ikinci duruşması öncesindeyiz. Biz aileler, bir kez daha kalbimizi gömdüğümüz bu topraklara adalet talebimizi haykırmak için geldik” dedi.

Yaşananın deprem değil, bir cinayet olduğunu söyleyen Karakaya, bu cinayetin sadece otel sahiplerince değil; bu binaya göz yuman, denetlemeyen, imza atan kamu görevlileri işbirliğinde işlendiğini söyledi.

İsias’ın saniyeler içinde yerle bir olmasının sorumluluğunun sadece müteahhitlerde ve otel sahiplerinde olmadığını vurgulayan Karakaya, görevini kasıtlı ihmal eden kamu görevlilerinin de suçlu olduğunu kaydetti.

-“Gerçek adaletin adı olası kasttır”

Kamu görevlilerinin yargılandığı bu davada, tutukluluk taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade eden Karakaya, adaletin yerini bulabilmesi kamu görevlilerinin tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi.

“Aksi takdirde, kamu vicdanı bu sorumlulardan hesap sorulduğuna asla inanmayacaktır” şeklinde konuşan Karakaya, ancak ne yazık ki, sadece kamu görevlileriyle ilgili davada değil, 1. Ceza davasında yaşananlarla da her gün adalete olan güvenlerini yitirdiklerini kaydetti.

-“Hasan Aslan hala dışarda..Hemen tutuklanması gerek”

Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hasan Aslan’ın hâlâ dışarıda olması ve temyize başvurması adaletin ruhunu yaralamaktadır. Bu kişinin hemen tutuklanması gerekmektedir.

Mahkeme süresi boyunca defalarca tutuklu yargılama talep etmemizin önemini şu anda yaşadıklarımızla içimiz parçalanarak izliyoruz.

Ahmet Bozkurt’un sözde sağlık raporlarıyla hastaneye sevk talep etmesi ise adaleti alenen istismar etmektir.

Adaleti kaçmak için bir araca çeviren bu girişimler, biz aileleri derin bir hayal kırıklığına sürüklemektedir. Bu girişimler karşısında asla sessiz kalmayacağız.”

-“Mücadele başka çocuklar ölmesin başka anneler mezar taşlarına sarılmasın diye”

Bu davanın sadece kendilerinin değil, tüm Türkiye'nin, tüm vicdan sahibi insanların davası olduğunu vurgulayan Karakaya, mücadelelerinin başka çocuklar ölmesin başka anneler mezar taşlarına sarılmasın diye olduğunu kaydetti.

Karakaya sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz: Tüm sorumlular olası kastla yargılanmalı, tutuklu yargılanmalı ve en ağır cezalarla cezalandırılmalıdır.

Biz, 890 gündür çocuklarımızın yokluğunda kahroluyoruz ve adalet istiyoruz.

Şampiyon Melekler’in ve rehberlerimizin adaleti için son nefesimize kadar buradayız. Biz geri adım atmayız.”