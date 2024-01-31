Avrupa Birliği (AB) tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII” hibe programı altında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması" Projesi kapsamında “Kamuoyuna ve Üyelere Yönelik İletişim” eğitimi gerçekleştirildi.

KTOÖD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, sunulan eğitim ile birlikte, Kasım 2023’de kuruluşu ilan edilen “Engelli İstihdam Platformu” üye örgütlerinin kamuoyu ve kendi üyelerine yönelik gerçekleştirdikleri iletişim faaliyetlerinin daha etkin kılınması hedeflendi.

Eğitimin, ilk yarısında sosyal medya başta olmak üzere dijital medya kanal ve araçlarının gelişimi, hedef kitleye yönelik yaratıcı içerik geliştirme stratejileri ve platform üyesi örgütlerin dijital varlıkları gözden geçirildi.

Eğitimin ikinci yarısında ise, kamuoyu ve üyeler ile dijital etkileşim yöntemleri irdelenip, bu faaliyetlerde iletişimciye yardımcı olacak olan iletişimci alet çantası ile dijital medya araç teknolojilerinin pratik kullanımlarının anlatımı yapılarak, örgütlerin iletişim faaliyetlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine yönelik katkı sağlandı.

“Engelli İstihdam Platformu” sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini artırmaya yönelik eğitimler 16 – 17 Şubat tarihlerinde “Kampanya Dizayn Etme ve Uygulama Eğitimi” ile devam edecek.