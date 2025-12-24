İskele Belediyesi tarafından “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” kapsamında İskele AKM’de dün akşam Şehitleri Anma Gecesi düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan geceye, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

-Kadirağa, amaçlarının mücadele ruhunu diri tutmak olduğunu belirtti

Programın açılış konuşmasını yapan İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa, amaçlarının Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini, özgürlük uğruna verilen onurlu direnişi ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri saygı ve minnetle anmak olduğunu kaydetti.

Sahnede atılan her adımın ve söylenen her sözün şehitlerin aziz hatırasına bir saygı duruşu olduğunu ifade eden Kadirağa, anma gecesinin mücadele ruhunu diri tutmak, genç nesillere bu bilinci aktarmak ve vatan sevgisini güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

-Gece: “Gençlerin gözlerindeki ışık herkese umut oldu”

İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece de yaptığı konuşmada, gençlerin gözleri ve seslerindeki ışığın, herkese umut olduğunu, bu vesileyle gençlere ve geleceğe inandığını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında, sırasıyla İskele Evkaf Türk Maarif Koleji Korosu tarafından seslendirilen şarkılar, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisinin okuduğu “Şehitlerimize Ağıt” isimli şiir, Muharrem Döveç Ortaokulu öğrencilerinin sunduğu “Kıbrıs Şehitleri” oratoryosu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele öğrencisinin okuduğu “Bayrak” isimli şiir, Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinin sunduğu oratoryo gösterisi ve İskele Ticaret Lisesi öğrencilerinin okuduğu “Kıbrıs Şehitleri” isimli şiirin okunması yer aldı.

Anma Gecesi kapsamında İskele Merkez Hala Sultan Cami’de de dualar okundu.

Program, gecenin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür belgesi ve anı hediyelerinin takdim edilmesiyle son buldu.