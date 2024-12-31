Acısıyla, tatlısıyla ama yine çok çalışarak bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanan İskele Belediyesi, yeni yıl yemeğinde personelini bir araya getirdi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen yemekte personel, keyifli bir gün geçirdi. Çeşitli hediyelerin çekilişle dağıtıldığı yeni yıl yemeğinde personeliyle bir araya gelme fırsatı bulan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yine çok çalışılarak geçirilen bir yılı uğurladıklarını, 2025 yılının da aynı heyecan ve gayretle geçmesini temenni etti.

İSKELE BELEDİYESİ 2024 YILINI UĞURLADI

İskele Belediyesi personeli bir yılın yorgunluğunu kendileri için düzenlenen yeni yıl yemeğinde attı. İskele Balık Restoran’da dün (30 Aralık) gerçekleşen yemeğe personelin yanı sıra İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, Eray Göksan, Seymen Yılmaz, Halil Dericioğlu, Çağan Coşkuner ile BÜRO-İŞ Sendikası Başkanı Baytun Tuna katıldı. Canlı müzik eşliğinde yeni yıl yemeğinde bir araya gelen personel, keyifli bir gün geçirirken, yeni yıl çekilişi sonucunda da çeşitli hediyelerin sahibi oldu.

SADIKOĞLU, PERSONELİNİN YENİ YILINI KUTLADI

İskele Belediye Personeline yönelik düzenlenen yemeğe katılarak, her bir personelin tek tek yeni yılını kutlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ayrıca bir de konuşma yaptı. 2024 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirten Sadıkoğlu, 2025 yılının da başarılarla ve yeniliklerle geçmesi temennisinde bulunarak tüm çalışanların yeni yılını kutladı.