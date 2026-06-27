Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından itham edilerek tutuklanan M.H.A. ile S.S. mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Tutku Kızıltaç mahkemeye olguları aktardı. Polis, 26 Haziran 2026 tarihinde Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair aldıkları bilgi üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlının Lefkoşa Göçmenköy’deki adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada; 4 adet farklı ebatlarda Sentetik Cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yeşil renk kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan sorgulamada Seymen Sönmez’in de suçla bağının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Sönmez'in Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada 3 adet farklı ebatlarda Sentetik Cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yeşil renk kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının da ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayıp, uyuşturuculu A4 kağıdı aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamere görüntülerini olduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.