Milli Olimpiyat Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında, “Sportmenlik (Fair Play) Ödülü Protokolü” imzalandı.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, imzalanan protokolle, sporun evrensel değerleri arasında yer alan sportmenlik anlayışının toplum genelinde yaygınlaştırılması ve etik spor kültürünün güçlendirilmesi, sporcular, spor yöneticileri ile gençlerin centilmenlik, dürüstlük, saygı ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda teşvik edilmesi, sportmenlik ruhunu yansıtan örnek davranışların görünür kılınması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Taraflar, bu iş birliğiyle sportmenlik bilincinin kurumsal düzeyde desteklenmesini ve bu anlayışı sürdürülebilir kılacak bir ödül mekanizmasının oluşturulmasını amaçlıyor.

-Kamalı

Protokolle ilgili açıklama yapan KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, protokolün, sporun ruhunu oluşturan sportmenlik anlayışını güçlendirmek adına önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Amaçlarının yalnızca sportif başarıyı değil; dürüstlüğü, saygıyı ve toplumsal dayanışmayı merkeze alan bir spor kültürünü inşa etmek olduğunu ifade eden Kamalı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle Sportmenlik Ödülleri'nin sürdürülebilir şekilde yaşatılmasının, genç nesillere örnek olacak değerlerin yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

-Tümer

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin topluma fayda sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara her zaman destek verdiğini ve bu desteğin artarak süreceğini vurguladı.

Kurumun güçlü bir sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini belirten Tümer, sporun gelişimine büyük önem verdiklerini ifade etti. Tümer, bu kapsamda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın ana sponsoru olduğunu hatırlatarak, engelli bireylerin spor aracılığıyla topluma daha güçlü ve aktif bir şekilde katılmalarını desteklediklerini söyledi.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını dile getiren Tümer, sporcuların her alanda desteklenmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Milli Olimpiyat Komitesi’nin üstlendiği role de değinen Tümer, sporcuların uluslararası alanda herhangi bir ambargo ya da kısıtlamaya maruz kalmadan faaliyet gösterebilmelerinin, Milli Olimpiyat Komitesi’nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Tümer, bu tür iş birliklerinin, sporun gelişimi ve ülke sporcularının uluslararası arenada daha güçlü şekilde yer alabilmesi açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti.