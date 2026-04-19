İskele ve Lefkoşa'da iki kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

İskele’de dün gece 22.15'te asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan M.K (E-26)’nın şüpheli hareketleri üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve bir sigara izmariti, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki folyo kâğıdı ile yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın ikametgâhında yapılan aramada ise içerisinde yaklaşık 20 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bir öğütücü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir cam nargile bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa'da kokain ve MDMA...

Lefkoşa’da Kuyumcular Sokak’ta dün gece 22.45Te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda C.K’nin (E-36) tasarrufunda yaklaşık 4 gram kokain, yaklaşık 1 gram MDMA türü uyuşturucu madde ve yaklaşık 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.