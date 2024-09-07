İskele'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bugün 16:00 sıralarında, İskele'de Canev Demirpençe BAŞARAN (K-35) yönetimindeki EF 959 plakalı araç ile Reyhan Sokak istikametinden Şht. Şaban Ömer Sokak istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde Şht Şaban Ömer Sokağa dönüşe geçtiği esnada gidişine göre Şht Şaban Ömer Sokak istikameti boyunca batı istikametinde seyreden Mustafa OSUM( E-31) yönetimindeki HF 776 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa OSUM, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin arından ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."