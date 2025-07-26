İskenderun'da yedi asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerden ikisi, kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, genel durumları iyi olan beş askerin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Hatay İskenderun'da iki asker şehit oldu.

Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun Deniz Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik eğitimi gören yedi asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan askerlerden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit oldu.

"ÖLÜM SEBEPLERİ AŞIRI SIVI KAYBI NEDENİYLE ORGAN YETMEZLİĞİ"

Bakanlık, askerlerin ilk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

BEŞ ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Açıklamada beş askerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için İskenderun'da uğurlama töreni düzenlendi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit İkmal Er Semih Erdoğan toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ise İstanbul'a uğurlandı.