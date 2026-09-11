Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensubu, eski bakan, milletvekili, gazeteci-yazar İsmet Kotak, ölümünün 15’inci yıl dönümünde Lefkoşa mezarlığındaki kabri başında törenle anıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı, UBP Milletvekili Zorlu Töre, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, İsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak, Gazeteci Hasan Kahvecioğlu ile eski bakan ve milletvekili Özel Tahsin konuşma yaptı.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, İsmet Kotak'ın sevgi, saygı ve şükranla anıldığını ifade etti.

Kotak’ın, öncelikle gazeteci, araştırmacı ve yazar olarak anılmak istediğini ve uzun yıllar bir gazete çıkarmayı görev edindiğini aktaran Bayar, Kotak’ın kooperatif alanındaki yatırımlarına değindi.

Bayar, Kotak’ın, Türkiye'den su getirilmesi gibi projeleri önceden düşündüğünü ve 1974 Barış Harekatı sonrası göçmenlerin ve mücahitlerin rehabilitasyonu için gece gündüz çalıştığını, pratik çözümler ürettiğini ve sonuç odaklı olduğunu söyledi.

-Kotak

İsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak törende yaptığı konuşmada, törene katılanlara teşekkür ederek, babasının çok yönlü, dürüst, temiz, çalışkan ve vizyon sahibi biri olduğunu belirtti.

Babasının kendi için her zaman bir örnek ve idol olduğunu söyleyen Serhat Kotak, konuşmasının sonunda, İsmet Kotak’ın ölmeden önce yazdığı ancak bitiremediği “Şu Bizim Kıbrıs” kitabından bir alıntı okudu.

-Töre

Törende konuşan eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı, UBP Milletvekili Zorlu Töre de Kotak'ı ciddiyet, dürüstlük, atılganlık, direnişçi ve mücadeleci bir kişilik olarak tanıdığını belirtti.

Yaptığı işleri mutlaka başarana kadar götürdüğünü, başarısızlığın Kotak’ın kitabında yer almadığını kaydeden Töre, Kotak’ın herkese örnek ve davasına sahip çıkan bir lider olduğunu ifade etti.

-Özersay

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kotak’ın, vizyon sahibi ve öngörülü bir devlet adamı olduğunu söyleyerek, köşe yazılarının değerli, etkileyici ve ışık tutan özellikler taşıdığını dile getirdi.

Kotak’ın kendilerine nasihatlerde bulunduğunu ve tecrübelerini anlattığını kaydeden Özersay, Kotak’ın, devletin içini doldurmaya çalışan, kurumlarını, hukuku, mevzuatı önemseyen gerçek bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

-Denktaş

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş da yaptığı konuşmada, Kotak ile zaman zaman karşı karşıya, çoğu zaman ise kol kola yürüdüklerini belirtti.

Kotak’ın, öngörü sahibi, korkusuz, ilerici, düşündüğünü çekinmeden söyleyen, kooperatifçilikten üretime kadar birçok alanda yatırımların önünü açan bir kişi olduğunu dile getiren Denktaş, Kotak gibi siyasetçilerin artık var olmadığını, halkın onu özleyeceğini söyledi.

-Tahsin

Eski bakan ve milletvekili Özel Tahsin ise İsmet Kotak'ın ölümünün 15’inci yılında daha da büyüdüğünü, yüceldiğini ve aranır hale geldiğini belirtti.

Kotak’ın, hayatını topluma adadığını, halkını ve milletini düşündüğünü, mevki peşinde koşmadığını söyleyen Tahsin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gece Kotak'ın gözlerindeki duyguyu asla unutmayacağını belirterek, ondan dürüstlüğü, halkı sevmeyi ve emeğe saygıyı öğrendiğini aktardı.

-Kahvecioğlu

Gazeteci Hasan Kahvecioğlu da yaptığı konuşmada, gençlik yıllarında Kotak’ın gazetelerdeki köşe yazılarını takip ettiğini ve medya alanında onu örnek aldığını belirtti.

Kotak’ın, Kıbrıs Türk medyasına dizgi ve offset baskı makinesi gibi devrim niteliğinde yenilikler getirdiğini aktaran Kahvecioğlu, onun bir proje adamı olduğunu ve 1974 sonrası iskan görevini üstlendiğini kaydetti.

Kahvecioğlu, devlet mezarlığına defnedilmemesi, adının önemli bir caddeye verilmemesi ve Cumhurbaşkanlığı ya da Meclis’in onun hakkında kitap yayımlamamasını eleştirerek, Kotak'a "haksızlık yapıldığını" söyledi.