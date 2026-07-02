İsrail’in, geniş bölgesel güvenlik sağlama amacı doğrultusunda Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da katılımıyla , stratejik iş birliklerini genişletmeyi istediği belirtildi.

Haravgi gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Tümgeneral Amir Baram’ın, bir konferansta yaptığı açıklamalara yer verdi.

İran tehdidinin, sadece savunma olanaklarının güçlendirilmesini değil stratejik iş birliklerinin geliştirilmesini de mecbur kıldığını ifade eden Baram, savaşın; Hindistan’dan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne oradan da Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a kadar uzanan daha geniş bir iş birliği ekseninin kurulması için ortak çıkarlar yarattığını belirtti.