İsrail-İran savaşı ile Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran’a saldırması Rum siyasetçilerin ve basınının gündemi olmaya devam ediyor.

ABD’nin İran’a saldırmasına ilk tepkinin AKEL’den geldiğini yazan Haravgi gazetesi, AKEL’in, ABD’nin savaşa müdahil olmasının küresel barış ve güvenlik için büyük tehlike gördüğünü yazdı.

Habere göre AKEL, İsrail ile ABD’nin İran’ı vurarak uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğini ve bu saldırıyla Orta Doğu sınırlarının kendi jeopolitik ve enerji kaynaklı çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden belirlenmesini amaçladığını belirtti.

AKEL, bu plana Filistin halkının tamamen yok edilmesinin de dahil olduğunu ifade ederken, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptığı diplomasi çağrısını desteklediğini ve krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini kaydetti.

İsrail’in nükleer silahların yayılmaması anlaşmasını imzalamayan tek ülke olduğuna ve nükleer cephaneliği bulunduğuna işaret eden AKEL, tüm Orta Doğu ülkelerinin nükleer silahlardan arındırılması talebini yineledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise “İsrail-İran: ABD’nin Müdahalesi ve Küresel Ekonomi İçin Endişeler” başlıklarıyla aktardığı haberinde, ABD’nin İsrail-İran savaşına doğrudan müdahil olmasının yeni endişeler doğurduğunu yazdı.

Tüm dünyanın nefesini tutup, gelişmeleri takip ettiğini kaydeden gazete, bir yandan başka ülkelerin de savaşa dahil olması korkusu yaşanırken, diğer yandan küresel ekonominin (petrol fiyatları, ticarette aksamalar vb) göreceği zarardan da endişe duyulduğunu kaydetti.

Haberde, en büyük endişeyi de Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının oluşturduğu ve Brent petrolün 100 doları bulabileceği değerlendirmelerine yer verildi.

Alithia gazetesi, “Yarının Bilinmezliği Nedeniyle Endişe… Tüm Dünya ABD’nin İran Nükleer Tesislerine Saldırmasının Ardından Gelişmeleri Korkuyla İzliyor” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Pentagon’dan yapılan açıklamaları ve İran’ın nükleer programının ABD tarafından imha edildiğini öne çıkardı. Haberde, İran’ın da misillemeye devam edeceğini açıklamasına da yer verildi.



Haber, Politis gazetesinde manşetten “En Kötü Senaryo Orta Doğu’nun Yangın Yerine Dönmesi… ABD’nin İsrail-İran Savaşına Doğrudan Müdahil Olması Olguları Değiştiriyor” başlığıyla yansıtıldı.