Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ile KKTC hizmet derneklerinin iş birliğiyle düzenlenecek ve geliri İstanbul’da okuyan çocukların burs ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak “Üreten kadınlar, güçlü yarınlar” şapka defilesine katılmak için ülkede bulunan TAMEV ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yemekli görüşmede, Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, TAMEV Başkanı Nuray Marçak ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sibel Tatar’a yemekte Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Aydan Başkurt ve Cumhurbaşkanlığı Çocuk Aile Komite Üyesi Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen eşlik etti.

-Tatar: "Kendi kimliğimizi koruduk"

Cumhurbaşkanı Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün mücadele yıllarında gelenek, örf, adet, kültür ve sanatına sahip çıkararak kendi kimliğini koruduğunu belirterek, verilen mücadele sonucu özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün kültür ve sanatını Türkiye’ye tanıttıklarını ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde Kıbrıs gastronomisinin yer aldığı “Gelenekten geleceğe Kıbrıs mutfağı” isimli kitabın hazırlandığını vurguladı.

Kıbrıs’ta sadece deniz, güneş ve kum turizminin yapılmadığını dile getiren Tatar, gastronominin de turizmde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Tatar, KKTC’nin birçok farklı bölgelerinde ön plana çıkan ürünlerin festivallerinin yapıldığını aktararak, TAMEV Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, ülkede yapılan festivallere davet etti.

-Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar da yaptığı konuşmada, daha önce yaptıkları girişimler sonucu TAMEV’in İstanbul’da okuyan 5 Kıbrıslı Türk öğrenciye eğitim bursu verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Sibel Tatar, bu eğitim burslarının kime verileceğini, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremin ardından kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nce belirlenmesini uygun bulduklarını kaydetti.

-Marçak

TAMEV Başkanı Nuray Marçak da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’la çeşitli sivil toplum örgütleri aracılığıyla uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Nuray Maçkar, TAMEV’in, Kıbrıs Türklerinin İstanbul’daki bir ayağı olmaktan gurur duyacaklarını belirterek, Kıbrıs’tan okumaya gelen öğrencilere verecekleri 5 bursu artırmak istediklerini vurguladı.