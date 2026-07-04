İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nda yüzlerce kitap zarar gördü.

Kentteki bazı bölgelerde kısa süreli etkisini gösteren kuvvetli yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi.

AA’nın haberine göre, Üsküdar'daki Harem Sahil Yolu'nun bazı bölümleri de sağanak nedeniyle yağmur suyuyla doldu.

Haydarpaşa Limanı'nın bulunduğu sahil kesiminde biriken su nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı da sular altında kaldı. Suyun yüksekliği bir metreye kadar ulaştı, iş yerlerine dolan yağmur suları nedeniyle raflardaki çok sayıda kitap ıslanarak zarar gördü.

Bir yandan dükkanlarına dolan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmak için uğraşan esnaf bir yandan da kitapları kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarşıdaki yağmur suyunu vidanjör yardımıyla tahliye etti.