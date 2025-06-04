Şampiyonlar Ligi finalisti Inter, İtalyan futbolunun en büyük skandallarından biriyle karşı karşıya...

İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğu son hafta kaçıran, Şampiyonlar Ligi finalinde ise PSG'ye 5-0 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Inter'e büyük bir darbe daha geldi.

İtalya futbol tarihinin en büyük skandalı olan Calciopoli'den (Serie A'nın üst düzey takımlarını da içeren maç skorları üzerine oynandığının ortaya çıktığı olay) bu yana yaşanan en kritik krizle karşı karşıya.

Foot Mercato'nun habeirne göre Milano ekibi, 2016-2019 yılları arasında Finansal Fair Play anlaşmasını atlatmak için yaklaşık 300 milyon euro'luk sahte sponsorluk anlaşmaları yaptı.

Çoğu Asya merkezli şirketlerle olan anlaşmaların, kulübe gerçekte herhangi bir finansal katkı sağlamadığı kaydedildi. Kağıt üzerinde sponsorluk geliri gibi gösterilen anlaşmaların FFP kuralına takılmamak için yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan skandal olarak tanımlanan olaya İtalya Futbol Federasyonu'nun da göz yumduğu vurgulandı. Federasyonun, Inter'in yaptırımlardan kurtulması için sahte anlaşmalara herhangi bir ceza vermediği belirtildi.



Inter'in taraftar gruplarının mafya bağlantıları olduğuna dair iddialar tekrar gündeme gelirken, kulübün bu gruplarla bazı konularda ortaklaşa hareket ettiği iddia edildi.