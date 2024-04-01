İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta ülkede toplam 6 yangın ve 26 hususi servis olayının meydana geldiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yangınlar sonucu toplam zarar miktarının 66 bin TL olduğu kaydedildi.

Lefkoşa’da 2, Gazimağusa’da 2, Girne ve Gemikonağı’nda birer yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, gaz kaçağı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araç içerisinde bulunan çakmağın ısınıp patlaması ve kişi veya kişiler tarafından yakma olarak sıralandı.

Güzelyurt’ta 10, Lefkoşa’da 9, Gazimağusa’da 3, İskele’de 2, Girne ve Yeşilköy’de birer hususi servis olayı meydana geldiği ifade edilen açıklamada, olaylar; su tahliyesi, yangın eğitimi verilmesi, aracın motor bölümünde ve su kuyusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, trafik kazasında araç içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak belirtildi.