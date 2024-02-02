Muhit Vakfı’na ait İyilik Evi’nde “aile okulu” programı kapsamında aile ilişkileri ve sağlıklı gelişim konularında yetişkinlere yönelik sekiz haftalık ücretsiz eğitimler verilecek.

İyilik Evi’nden yapılan açıklamaya göre, Uzman Psikolojik Danışman-Aile Danışmanı Yasemin Eroğlu rehberliğinde verilecek eğitimlerde, sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi ve aile içi iletişim, çatışma yönetimi konuları ele alınacak ve sağlıklı bireyler yetiştirmenin sırları üzerinde durulacak.

Her Salı 10.00-12.00 saatleri arasında Lefkoşa’nın Arabahmet bölgesindeki İyilik Evi’nde yer alacak eğitimler için detaylı bilgi 0533 136 1150 numaralı telefondan alınabilecek.