Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, gaziliğin çok şerefli bir unvan olduğunu ve üniversitenin adının Gazi olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Töre, vatanın sadece KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarından ibaret olmadığını vurgulayarak, can verdikleri her yerin kendileri için kutsal olduğunu kaydetti. Töre, tüm Gazi Üniversitesi çalışanlarına ve akademik personeline de başarılar diledi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu, bunu daha da artıracaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.