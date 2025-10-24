Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninin, yeni bir dönemin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde iradesini federal çözümden yana ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’a düşen görev bu iradeyi hayata geçirmektir” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki aylarda Kıbrıs konusunda önemli gelişmelerin beklendiğini belirten İzcan, görüşme masasının yeniden kurulacağı ve süratle bir hazırlık sürecine ihtiyaç olduğu öngörüsünde bulundu.

Kıbrıs’ta bulunacak çözümün, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli bir federasyon olacağından kimsenin kuşku duymaması gerektiği görüşünü dile getiren İzcan, “Kıbrıslıların temel insan haklarının gözetileceği bir çözüm, sadece Kıbrıs halkına değil, bölge ülkelerine de barış ve istikrar getirecektir” dedi.

“Daha çok çalışacak ve yurdumuzu barış adasına dönüştüreceğiz” diyen İzcan, bunu engellemeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında olacaklarını söyledi.